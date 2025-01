La serata, per Steph Curry e Steve Kerr, è stata praticamente perfetta. I due, stella e coach di Golden State, si sono infatti tolti soddisfazioni che in questa stagione sono state piuttosto rare. Prima della bella vittoria in volata 116-109 sulla capolista della Western Conference Oklahoma City, che è servita anche per tornare in zona play-in a Ovest, per Curry e Kerr era infatti arrivata una premiazione attesa da tempo. L’eco dell’avventura olimpica di Parigi, in cui uno è stato assoluto protagonista in campo e l’altro ha guidato Team USA dalla panchina, si è d’altronde spento da poco, ma a riaccendere i ricordi estivi sono arrivati gli anelli di campioni olimpici e quindi anche due premi consegnati proprio prima della sfida con i Thunder.