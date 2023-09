Gilgeous-Alexander trascina il Canada. VIDEO

Ieri pomeriggio, a Jakarta, il Canada si trovava di fronte a due obiettivi di straordinaria importanza: la qualificazione ai quarti di finale dei Mondiali, impresa che ai canadesi non riusciva dal 1994, quando avevano ospitato la competizione, e quella alle Olimpiadi di Parigi 2024. Per ottenerli entrambi, però, occorreva battere i campioni del mondo in carica della Spagna, ovvero una squadra abituata a non sbagliare le partite decisive. E, come da previsioni, la partita si è via via trasformata in un avvincente punto a punto, dove a fare la differenza nell'88-85 finale sono stati i dettagli o, forse sarebbe meglio dire, dove a fare la differenza è stato un singolo giocatore, per distacco il migliore in campo.