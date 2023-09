Una decina di giorni fa era sceso in campo per l'evento "Stars of the Open" che precedeva l'inizio del torneo, facendo prima il raccattapalle e poi improvvisando uno scambio con il numero uno del tennis mondiale Carlos Alcaraz, ora Jimmy Butler è tornato agli US Open per assistere alle partite e per lanciare il suo pronostico sul vincitore. La passione per il tennis della stella dei Miami Heat è cosa nota, e Butler si è presentato prima sulle tribune e poi negli spogliatoi accompagnato dal rapper e amico J Balvin. Ad attenderli c'era un altro amico, quel Carlos Alcaraz che Butler sostiene di aver battuto nel breve scambio di cui sopra e per il quale ammette di fare il tifo agli US Open.