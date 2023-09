La stagione 2023-24, per molti versi un crocevia importante per le ambizioni della franchigia, deve ancora iniziare, ma a New Orleans è già arrivata la prima cattiva notizia. Durante un allenamento individuale in vista del training camp dei Pelicans, infatti, Trey Murphy III ha subito un infortunio al menisco del ginocchio sinistro. L'entità del danno non è ancora chiara e al momento non si sa se il giocatore dovrà essere operato, di certo, però, la sua presenza per la fase iniziale della regular season appare in forte dubbio. Si tratta di una tegola non da poco per New Orleans, che in Murphy III aveva trovato un elemento fondamentale per gli equilibri di squadra. Alla sua seconda stagione in NBA, l'ex Virginia aveva registrato 14,5 punti e 3,6 rimbalzi di media, tirando con il 48,4% dal campo e il 40,6% da tre. Non solo, nella seconda parte della stagione, vale a dire a partire da febbraio, Murphy III si era piazzato terzo nella classifica dei tiri da tre realizzati dietro solo a due assoluti fuoriclasse della specialità come Klay Thompson e Steph Curry. La sua capacità di colpire dalla lunga distanza, oltre a una buona attitudine difensiva, l'avevano reso uno dei punti fermi per coach Willie Green. Ora, per i Pelicans, che hanno già dovuto subire i pesanti infortuni a Zion Williamson e Brandon Ingram, l'obiettivo diventa capire come sostituire l'apporto di Murphy III. Impresa non semplice, nell'attesa di capire quanto durerà la sua assenza dal campo.