La notizia iniziale era arrivata una settimana fa, con Marc Spears a riportare la telefonata fatta da Jayson Tatum a Damian Lillard per convincerlo a scegliere Boston come sua prossima destinazione, ma la questione non sembra essersi esaurita lì. Le trattative che avrebbero portato Lillard in biancoverde, come noto, non sono mai state nemmeno avviate. In questo senso, lo spartiacque sarebbe rappresentato dall'estensione contrattuale concessa dai Celtics a Jaylen Brown lo scorso 25 luglio, dopo la quale, di fatto, sarebbero venute a mancare le premesse necessarie per imbastire un eventuale scambio. Con buona pace di Tatum, quindi, i Celtics avrebbero rinunciato a inseguire Lillard, che peraltro in tutto questo non avrebbe mai vacillato nella sua ferma intenzione di andare a Miami, per intraprendere la strada che li ha poi portati a Kristaps Porzingis. Quella telefonata, insomma, non avrebbe sortito alcun effetto e, stando alle ultime indiscrezioni filtrate da ambienti vicini alla dirigenza dei Celtics, qualcuno a Boston avrebbe tirato un sospiro di sollievo.