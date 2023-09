C'era grande attesa per l'edizione 2023 del G League Fall Invitational, non tanto per la presenza dei Perth Wildcats, dieci volte campioni della NBL australiana, quanto per i due esordienti con la maglia della G League Ignite. Ron Holland e Matas Buzelis, infatti, vengono dati da quasi tutti gli addetti ai lavori come prime scelte in cima al Draft del 2024 e saranno compagni di squadra per tutta la prossima stagione. Holland, nativo del Texas, è un'ala dal grande atletismo, mentre Buzelis, nato a Chicago ma di chiare origini lituane, è un lungo dalle eccellenti mani e dal controllo di palla quasi da guardia. I due, entrambi diciottenni, sembrano avere le caratteristiche perfette per la pallacanestro giocata oggi in NBA. E il loro debutto non ha deluso, perché Holland ha messo a segno 23 punti strappando anche 5 rimbalzi, Buzelis ha invece chiuso con 16 punti e 5 rimbalzi. Molte le giocate spettacolari che hanno trascinato la G League Ignite alla vittoria per 124-105, primo capitolo di una storia che si preannuncia lunga e parecchio interessante.