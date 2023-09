La richiesta di Anthony Davis ai Lakers

Quella vissuta da Anthony Davis e dai Los Angeles Lakers non è stata una offseason banale. Dopo la pesante sconfitta subita dai Denver Nuggets, futuri campioni NBA, nella finale della Western Conference, sia per il giocatore che per la dirigenza della squadra era arrivato il momento delle riflessioni sul presente e, ancor di più, sul futuro. La decisione dei Lakers di concedere a Davis un'estensione contrattuale da 186 milioni di dollari che ora lo lega alla franchigia fino al 2028 è stato solo un primo passo di quello che sembrerebbe essere un percorso che l'ex Pelicans e il front office gialloviola hanno deciso di intraprendere insieme. Secondo quanto riportato da Dave McMenamin di "ESPN", infatti, dietro ad alcune mosse di mercato operate durante l'estate, dalla firma di Jaxson Hayes a quella recentissima di Christian Wood, ci sarebbe una esplicita indicazione da parte di Davis. Il giocatore avrebbe reiterato la richiesta di giocare non più da centro, bensì da ala grande a fianco di un altro lungo di ruolo. Le firme di Hayes e Wood, quindi, sarebbero state orientate dalla necessità di fornirgli un compagno di reparto con caratteristiche compatibili alle sue. Davis, durante la regular season 2022-23, secondo i dati forniti da "Cleaning the Glass" avrebbe giocato da centro il 99% dei minuti trascorsi in campo. Con quell'assetto tattico, i ragazzi allenati da Darvin Ham hanno avuto parecchio successo nella seconda parte della scorsa stagione. Eppure, evidentemente, quel'assetto tattico prevede uno sforzo fisico da parte di Davis che il giocatore, a trent'anni compiuti e alla vigilia della sua 12° stagione in NBA, non ritiene più sopportabile. E i Lakers, a quanto pare, sarebbero della stessa idea.