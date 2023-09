A dispetto di un risultato di squadra inferiore alle attese, con un 7° posto che è difficile non definire deludente per le ambizioni della squadra e della sua stella, i Mondiali di Luka Doncic l'hanno visto protagonista di prestazioni notevoli e il playmaker sloveno ha comunque chiuso il torneo con 27 punti , miglior marcatore della FIBA World Cup 2023 , 7,1 rimbalzi e 6,1 assist di media. Si tratta di cifre che per Doncic rappresentano quasi la normalità, eppure la stella dei Dallas Mavericks le ha ottenute scendendo in campo senza essere al meglio della condizione fisica. La rivelazione era arrivata da parte del diretto interessato dopo la sconfitta contro la Lituania nella prima delle due partite che assegnavano i piazzamenti dal 5° all'8° posto: "Cosa posso dire? L' infortunio alla coscia sinistra non è a posto , ma mi devo comunque preparare per un'altra partita a questi Mondiali e poi per la lunga stagione NBA ". La partita successiva, Doncic l'ha giocata, sfiorando la tripa doppia ( 29 punti , 10 rimbalzi e 8 assist ) nella vittoria sull' Italia che è valsa il 7° posto finale alla Slovenia . L'ennesima prestazione eccellente, però, non ha affatto cancellato i timori legati alla condizione fisica dello sloveno, soprattutto in prospettiva futura.

Un problema che si trascina dalla primavera

L'infortunio che ha limitato Doncic alla FIBA World Cup 2023 non rappresenta una novità, perché le sue origini risalgono alla pausa per l'All Star Game dello scorso febbraio. Proprio in quel periodo, la guardia di Dallas aveva cominciato ad avvertire dolore alla coscia sinistra e, anche se gli esami effettuati non avevano rilevato lesioni, a marzo era stato costretto a fermarsi per un paio di settimane. La problematica si è evidentemente trascinata nei mesi successivi e, per ammissione dello stesso Doncic, "Non provoca un gran dolore, ma quando provo a tirare o a saltare è come se la mia gamba sinistra fosse molto più debole". Non la premessa ideale in vista di una stagione importante per il futuro dei Mavericks, oltre che per la carriera della stella slovena, da molti pronosticata come possibile MVP. Doncic, dal canto suo, ha tagliato corto a proposito dell'infortunio, dichiarando di non avere alcuna intenzione di rinunciare a scendere in campo, nemmeno per quanto riguarda gli impegni con la nazionale: "Se sarò sano, giocherò ad ogni costo, anche nelle qualificazioni olimpiche del prossimo anno".