Continua il tour "ippico", anche italiano, dell'ultimo MVP delle finali NBA, Nikola Jokic. Dopo aver frequentato l'ippodromo del Savio a Cesena solo una decina di giorni fa, la superstar dei Nuggets campione NBA è stata vista a Busto Arsizio (in provincia di Varese) per partecipare a una prestigiosa asta. No, non per il fantabasket (nonostante il periodo sia quello giusto): Jokic ha preso parte alle aste Its dirette da Equos per valutare in prima persona i cavalli migliori delle varie scuderie e, magari, accaparrarsene qualcuno per la sua, di scuderia, che in Serbia lo tiene molto occupato. Alla luce del risultato della sua nazionale ai Mondiali - sconfitta solo in finale dalla Germania - in tanti rimpiangono l'assenza del centro di Denver dai parquet di Manila, ma dopo la lunga stagione NBA e lo stress di una finale giocata e vinta da protagonista Jokic con ogni probabilità aveva necessità, fisica e mentale, di staccare. E dedicarsi alla sua passione più grande dopo la pallacanestro.