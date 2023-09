"Campioni del mondo, cosa?". Dopo essere diventato virale, il commento tra il divertito e l'offeso dello sprinter USA Noah Lyles continua a far discutere in NBA. Perché proprio ai campioni NBA era diretto, che secondo Lyles non possono fregiarsi (come spesso fanno) del titolo di "campioni del mondo". Un'opinione che aveva attirato le risposte piccate, quasi di scherno, di una serie di superstar NBA, da Kevin Durant a Devin Booker fino a Damian Lillard, ma che trova invece un estimatore in Giannis Antetokounmpo. "Sono totalmente d'accordo con lui - dice il campione greco dei Bucks - e penso che quello che ha detto sia ovvio. Ha ricevuto così tante critiche che sento di volermi schierare dalla sua parte. E non sto dicendo che la NBA non sia il campionato di basket migliore al mondo, sia chiaro, perché lo è e anche di gran lunga - continua Antetokounmpo - ma in nessun altro sport, neppure nel calcio che rimane ancora più popolare della pallacanestro, una squadra campione di un singolo torneo si proclama campione del mondo. Non succede così neppure per la Champions League!". La superstar di Milwaukee ha le idee chiare: "Non sto dicendo che ci sono in giro squadre che potrebbero battere i Denver Nuggets ma solo che bisogna portare rispetto a chi vince i campionati negli altri Paesi". Quanto a quella squadra che possa battere i Nuggets, Antetokounmpo spera tanto si chiami Milwaukee Bucks...