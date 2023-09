Il commissioner NBA Adam Silver definisce "orribili" le informazioni che arrivano dalla polizia di New York sull'episodio che ha portato all'arresto di Kevin Porter Jr. (anche una vertebra fratturata per la fidanzata aggredita) e in attesa che la giustizia faccia il suo corso e che - una volta conclusa l'investigazione - anche la NBA possa amministrare una sua punizione (che in molti si aspettano esemplare), il futuro del giocatore dei Rockets sembra sempre meno roseo. Houston - si dice nei circoli dei ben informati NBA - ora vorrebbe scambiare Porter Jr., offrendo scelte future al Draft per invogliare le squadre ad accollarsi il contratto del giocatore (82.5 milioni di dollari per 4 anni, ma solo 15.9 garantiti) ma anche i "mal di testa" che può comportare averlo in squadra. E, senza troppe sorprese, non è che ci sia la fila alla porta del GM dei Rockets, Rafael Stone, che comunque si riserva altre potenziali soluzioni per risolvere la questione.