Il coach dei Grizzlies ha parlato delle prospettive verso una stagione cruciale per lui e per i suoi giocatori. E, al centro delle riflessioni, non poteva non esserci la squalifica che priverà Memphis della sua stella per le prime 25 partite di regular season. Jenkins si è detto ovviamente dispiaciuto per l'assenza di Morant, ma è altrettanto sicuro che i Grizzlies riusciranno comunque a essere competitivi

Taylor Jenkins si appresta a iniziare la sua quinta stagione sulla panchina dei Memphis Grizzlies , un'esperienza che fin qui l'ha sempre visto gestire una squadra in costante crescita. L'ultima annata, però, è stata funestata dagli infortuni e, ancor di più, dalle note vicende che hanno coinvolto la stella Ja Morant . In verità, gli strascichi di quell'annata complicata si allungano anche su quella che comincerà a fine ottobre, e Jenkins sarà chiamato a gestire una prima parte di stagione tortuosa sotto molti punti di vista. In una lunga intervista concessa al sito ufficiale della NBA , Jenkins ha però mostrato piena fiducia nel gruppo di lavoro e nella mentalità che a Memphis hanno coltivato in questi anni. "Ci sono molte cose che possiamo imparare da come è andata la scorsa stagione" ha esordito il coach, "e ovviamente abbiamo apportato dei cambiamenti al roster durante l'estate. Lasciar andare Dillon [ Brooks ] e Tyus [ Jones ] non è stato facile, ma Marcus Smart e Derrick Rose ci daranno una grande carica". Jenkins si è quindi soffermato sui Grizzlies che hanno trascorso l'estate impegnandosi in competizioni FIBA : "Il fatto che Jaren [ Jackson Jr. ] e Santi [ Aldama ] abbiano giocato con le nazionali li aiuterà a crescere ulteriormente".

Niente Ja? Sotto a chi tocca

Dopo aver ammesso di non aver ancora idea di quando Brandon Clarke potrà tornare in campo dopo l'infortunio al tendine d'Achille, il discorso, come era prevedibile, è caduto sull'assenza iniziale di Ja Morant. "Ovviamente ne abbiamo parlato con la dirigenza e con la squadra, ma non credo che l'assenza di Ja modificherà il modo in cui ci prepariamo alla stagione" ha premesso Jenkins. "Chiunque sia a roster, compreso Ja quando arriverà il suo momento, dovrà farsi trovare pronto" ha poi aggiunto il coach, specificando che non è ancora chiaro quanto e come Morant potrà allenarsi con la squadra durante il periodo di squalifica. L'antidoto a tanta incertezza, per Jenkins, sta nella mentalità pratica e combattiva che contraddistingue i suoi Grizzlies: "Abbiamo 17 giocatori e che tu sia nelle rotazioni, fuori dalle rotazioni o alle prese con un infortunio, il nostro approccio rimane lo stesso: sotto a chi tocca".