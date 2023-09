Le voci circa il possibile scambio che porterebbe Damian Lillard verso la tanto agognata destinazione di Miami si sono intensificate nei giorni scorsi e, ancor più, nelle ultime ore. A segnare l'accelerata pare sia stata la volontà da parte di Portland di chiudere prima dell'inizio del training camp una questione trascinatasi lungo tutta l'estate. A rendere possibile la trade sarebbe ora l'inserimento di una terza, e forse addirittura di una quarta squadra, in grado di compensare e migliorare la proposta iniziale avanzata dagli Heat. Proposta che, fin dall'inizio, verteva attorno al nome di Tyler Herro. Al di là delle scelte future e di prospetti come Nikola Jovic e Jaime Jaquez JR., infatti, il perno dello scambio originario proposto da Miami era rappresentato dal sesto uomo dell'anno 2022. Portland, però, non è mai sembrata molto interessata a portarsi in casa un altro elemento da inserire in un backcourt che in Oregon progettano di dare in mano a Scoot Henderson, Anfernee Simons e Shaedon Sharpe. Herro, tuttavia, potrebbe essere un obiettivo più che interessante per altre squadre eventualmente coinvolte nella trade. E, stando a quanto pubblicato sul suo profilo Instagram, le voci che lo vorrebbero in partenza da South Beach non hanno incontrato il gradimento del diretto interessato. Herro ha infatti pubblicato una story che lo ritrae su un aereo, presumibilmente un jet privato, e in sottofondo ha inserito la canzone "Nostalgia" del rapper Rod Wave, originario della Florida. E nello scegliere le parole del testo da mettere in evidenza, Herro ha selezionato il verso che dice "Non ci sono amici in questo business, è una competizione da tagliagole". Nei prossimi giorni, forse nelle prossime ore sarà possibile scoprire se il riferimento fosse al trattamento che il giocatore ritiene di aver ricevuto, o di essere in procinto di ricevere da parte degli Heat.