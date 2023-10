Il training camp non è neanche cominciato e i Golden State Warriors devono subito fare i conti con un infortunio piuttosto fastidioso. Durante una partitella della scorsa settimana organizzata al Chase Center, Draymond Green si è procurato una distorsione alla caviglia sinistra che lo costringerà a rimanere fuori dalle 4 alle 6 settimane, mettendo a rischio la sua presenza per il debutto in regular season nella notte tra il 24 e il 25 ottobre contro Phoenix. Un contrattempo non da poco per Golden State, che dovrà così svolgere il training camp e tutta la pre-season senza poter contare su uno dei suoi membri chiave, ma sentendo le parole di Green poteva andare decisamente peggio. "Ho schivato un proiettile e quello che ho appreso oggi mi fa ben sperare" ha detto Green a Marc J. Spears di Andscape. "Con una risonanza magnetica non si vede immediatamente come sta procedendo il decorso, ma il gonfiore è già diminuito". Al suo posto gli Warriors hanno varie opzioni da poter esplorare, da Jonathan Kuminga a Dario Saric fino allo spostamento di Andrew Wiggins in posizione di 4: la buona notizia è che coach Kerr avrà tutto il tempo per trovare la miglior soluzione possibile in attesa che il quattro volte campione NBA — fresco di rinnovo contrattuale da 100 milioni di dollari in quattro stagioni — torni a disposizione.