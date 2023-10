L'estate dei Philadelphia 76ers verrà ricordata per James Harden. Prima per aver chiesto la cesssione; poi (col suo obiettivo sempre più lontano) per aver chiamato pubblicamente Daryl Morey "un bugiardo" (e aver promesso "di non giocare mai più per una sua squadra") e non essersi presentato al raduno coi compagni il primo giorno di training camp. Così - mentre Milwaukee aggiunge Lillard al proprio roster e Boston risponde prendendo Holiday - a Philadelphia il nuovo arrivato si chiama Kelly Oubre Jr., free agent poco desiderato dalla maggior parte delle squadre NBA. La sua firma - e il rinnovo di Paul Reed - sono gli unici movimenti estivi dei Sixers, che intanto hanno incassato le parole di Joel Embiid: "Voglio vincere un titolo - ha detto l'MVP NBA in carica - che sia a Philadelphia o altrove". L'ultimo suo messaggio social ("È stata un'estate divertente") pare lasciar intendere che il n°21 dei Sixers sia tutt'altro che contento del (non) operato del suo front office, a maggior ragione se paragonato agli arrivi di Lillard e Holiday nelle due principali rivali per l'Est.