In estate, con l'arrivo di Donte DiVincenzo e il ritorno di Ryan Arcidiacono, i Knicks hanno quasi completato la ricostruzione del quintetto dei Villanova Wildcats che nella stagione 2015-16 avevano vinto il titolo NCAA. Il pezzo mancante si trova sempre a New York, ma al momento gioca per l'altra squadra della città

Josh Hart non aveva perso tempo, lo scorso 15 settembre. I Knicks avevano appena riportato in squadra Ryan Arcidiacono, ironia della sorte finito ai Blazers qualche mese prima all'interno dello scambio che aveva portato Hart a New York, quando si è rivolto a Mikal Bridges direttamente su X: "Rispondimi subito al telefono, ti voglio proporre una cosa". La "Cosa", seppur non esplicitata, era chiara a tutti: Hart voleva proporre, non è chiaro quanto per gioco, a Bridges di attraversare il ponte di Brooklyn e unirsi ai vecchi compagni. Hart e Arcidiacono, infatti, insieme a Jalen Brunson e all'altro nuovo acquisto dei Knicks, Donte DiVincenzo, formavano già un bel quartetto di reduci dalla comune esperienza a Villanova. Un quartetto a cui mancava giusto un elemento per comporre il quintetto perfetto, a cui mancava un altro ex Wildcat, ovvero lo stesso Bridges.