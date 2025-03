Dopo la trade del 2 febbraio scorso a Los Angeles ci si chiede: i Lakers sono la squadra di LeBron James o quella di Luka Doncic? Siamo andati alla Crypto.com Arena per chiederlo ai tifosi, e per osservare quali sono le maglie che scelgono di indossare quando vanno alla partita. Il risultato è sorprendente: tanti 77 e tanti 23, certo, ma si contano ancora di più le maglie n°8, 24 e 32. Perché il passato è ancora presente.

Sei marzo 2024: c’è un’aria strana a Los Angeles. Pioviggina, fa freddo e non è solito trovare la città degli angeli in questa veste un po’ più grigia. Succede raramente, ma ogni tanto accade. E, a pensarci bene, dopo gli incendi che hanno martoriato la città appena poche settimane fa, una leggera pioggia può essere quasi di conforto. Davanti alla Crypto.com Arena, a poche ore dall’inizio della partita contro i New York Knicks, non c’è la solita calca di persone e curiosi che solitamente fanno foto davanti ai monumenti dedicati a Kobe, Gigi e Magic. Ce ne sono, certo, ma molti meno rispetto ad altre partite di regular season. Intercettiamo Josh, losangelino doc, arrivato alla Crypto.com con qualche ora di anticipo. È con un amico e si sta facendo un selfie davanti alla statua di Kobe che abbraccia la figlia Gigi, scomparsa con lui nell’incidente di Calabasas il 26 gennaio 2020. Josh mi racconta di far parte di una famiglia che da generazioni compra l’abbonamento per seguire in casa il team gialloviola e spiega che lui è cresciuto con i racconti del padre su Kareem e Magic, ma ha vissuto i Lakers di Kobe Bryant da piccolo, per poi appassionarsi a LeBron. Per lui non c’è storia: Kobe è e resterà sempre l’esempio di Laker perfetto. Fedele, legato alla squadra, che non ha mai esitato neanche per un secondo di scegliere un’altra franchigia. Non è un caso che Josh indossi una maglia con il numero 24. Lo salutiamo, ed entriamo alla Crypto.com Arena.

Insieme a noi, iniziano lentamente ad affluire i primi fedelissimi. Tra di loro tanti 77, il numero di Doncic, ma anche molti 23 per LeBron James e poi i 24. Kobe non manca mai. Mentre mi avvicino al campo vedo due ragazzi con la maglia gialloviola di Doncic, li saluto e dico: "Nice shirt!". Loro mi rispondono dicendo che quella maglia è un omaggio al loro conterraneo: “Siamo sloveni e siamo venuti a vederlo giocare qui a Los Angeles” mi dicono. Mi guardo intorno e, oltre a vedere molti 7 dei New York Knicks (sì, proprio il numero di Carmelo Anthony, simbolo dei Knicks che ha giocato anche una stagione ai Lakers), un ragazzo con una maglia gialloviola n°0 di Russell Westbrook e un altro con il 3 di Anthony Davis. Ma sono tanti i 23 di LBJ e ancora di più i numeri 8, 24 e 32, per Kobe Bryant e Magic Johnson. Delle (già) tante maglie con il 77, molte sono indossate da bambini. Un po’ come se i fan dei Lakers volessero dire: Luka è il futuro della squadra, non senza interrogativi perché è appena arrivato e ancora non si sa quanto resterà in forza ai gialloviola. LeBron è il leader che ha portato il titolo numero 17 a Los Angeles, ha superato record su record (e non solo quello dei cinquantamila punti, ma anche di aver giocato – il primo nella storia di tutta la lega – con il figlio nella stessa squadra) ma ha fatto parte di tante franchigie. Approfondimento 5 partite leggendarie per ricordare Kobe Bryant