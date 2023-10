I Clippers sono partiti per le Hawaii, dove svolgono il loro training camp in attesa del via della stagione. Ma oltre ad allenarsi c'è chi ha trovato anche il tempo per "svagarsi": non in spiaggia o con una tavola da surf, ma in video a illustrare per il canale locale KITV Island News le previsioni del tempo. Parliamo di Terance Mann, che forse si candida a una carriera post-NBA