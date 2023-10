"King James" e parecchi altri giocatori dei Lakers (impegnati domani notte a Las Vegas contro i Brooklyn Nets) sono attesi a bordocampo per gara-1 della serie tra Aces e Liberty al via stasera (diretta Sky alle ore 21) con in palio il titolo WNBA 2023. E tra le tante campionesse in campo c'è un'osservata speciale

LeBron James non ha fatto mistero del suo desiderio, una volta ritiratosi, di gestire - da proprietario - una franchigia NBA a Las Vegas. E a Las Vegas, almeno a credere alle voci che girano con insistenza, il n°23 dei Lakers sarà protagonista già stasera. In campo? No. O meglio: quasi. A bordocampo, in occasione di gara-1 delle finali NBA tra Aces e Liberty. "King James" e parecchi altri membri dei Lakers sono attesi infatti alla Michelob Ultra Arena, complice anche il fatto che i gialloviola torneranno in campo per la seconda gara della loro preseason proprio a Las Vegas, contro i Brooklyn Nets, nella notte tra lunedì e martedì. Ma a guidare la "cordata" dei Lakers a bordocampo ci sarà un motivatissimo LeBron, da sempre primo tifoso della star delle Aces A'ja Wilson, MVP WNBA lo scorso anno e vincitrice del premio di difensore dell'anno nelle ultime due stagioni: "Lei è le mai sorellina. Adoro vedere quello che è stata capace di fare, non solo per la pallacanestro ma anche per la WNBA.