Nella sua prima conferenza stampa a Boston, Jrue Holiday ha definito "Un vortice" il susseguirsi degli eventi che l'avevano coinvolto nei giorni precedenti. Nel giro di pochi istanti, infatti, il playmaker era passato dall'essere un punto fermo dei Milwaukee Bucks al ritrovarsi di passaggio a Portland per poi finire per vestire la maglia dei Celtics. Lo scambio con al centro Damian Lillard e poi quello in cui Robert Williams III e Malcolm Brogdon sono diventati dei Blazers, arrivati a breve distanza uno dall'altro, avevano insomma scombussolato la sua vita, professionale e privata, e Holiday si era mostrato comprensibilmente spaesato. Quel vortice, però, non sembra destinato a fermarsi. Secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski di "ESPN", infatti, il nuovo acquisto di casa Celtics sarebbe al centro delle attenzioni di Grant Hill, direttore esecutivo del programma di Team USA. Secondo Wojnarowski, Hill, in accordo con il coach della nazionale Steve Kerr, punterebbe a ottenere da Holiday la disponibilità a vestire la maglia a stelle e strisce per le Olimpiadi di Parigi 2024. L'ex Pelicans e Sixers era già stato grande protagonista dell'oro vinto a Tokyo nel 2021 e, secondo fonti interne a Team USA, molti lo avrebbero considerato il secondo giocatore più importante di quella squadra dietro al solo Kevin Durant. Holiday, con la sua efficacia e duttilità difensiva, verrebbe ritenuto l'elemento ideale per equilibrare un gruppo che avrà in stelle acclamate come lo stesso Durant, LeBron James, Steph Curry, Jayson Tatum e Joel Embiid i suoi protagonisti annunciati. E, sempre stando a quanto riportato da Wojnarowski, l'idea di puntare su un giocatore come Holiday starebbe anche a significare che, al di là dei nomi già citati e ritenuti di fatto intoccabili, molte altre stelle della NBA che in queste settimane avevano palesato la loro disponibilità a giocare per Team USA la prossima estate potrebbero anche non comparire tra i convocati per la spedizione olimpica. Il progetto di fondo sarebbe quindi quello di costruire una squadra il più equilibrata possibile attorno alle superstar di cui sopra, puntando più sul grado di compatibilità con le loro caratteristiche che sui nomi o il talento nel selezionare quello che sarà il cosiddetto supporting cast. Al momento non ci sarebbe ancora una data precisa entro la quale Holiday dovrebbe dare una risposta, ma sembra ormai chiaro che la sua presenza a Parigi 2024 rappresenti una priorità sia per Hill che per Kerr.