Addio Brendan Malone, coach e padre di Michael

"NBA lifer" è quell’appellativo che viene dato alle persone che fanno parte della NBA da tutta la vita. Brendan Malone, scomparso ieri all’età di 81 anni, era certamente un "NBA lifer": per ben 27 stagioni ha preso posto su una panchina NBA, girando numerose franchigie in lungo e in largo nella Eastern Conference: Detroit Pistons (con cui ha vinto due titoli all’epoca di Chuck Daly), New York Knicks, Toronto Raptors, Indiana Pacers, Cleveland Cavaliers (di cui è stato anche coach ad interim per 18 partite) e Orlando Magic. In 27 anni le sue squadre hanno raggiunto i playoff in 20 occasioni, con 7 finali di conference e 4 finali NBA, con i due titoli dei "Bad Boys". Non ha mai davvero avuto la sua opportunità come capo-allenatore, ma ha potuto seguire da vicino l’ascesa di suo figlio Michael, che a sua volta ha dovuto sudarsi l’opportunità di guidare una franchigia fino a conquistare l’anello con i Denver Nuggets nella passata stagione. L’allenatore dei campioni in carica ha saltato la partita di pre-season dei suoi contro i Phoenix Suns (al suo posto David Adelman) per rimanere vicino alla famiglia. Tanto i Nuggets quanto i Pistons hanno voluto omaggiare coach Malone con un ricordo sui social.