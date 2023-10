La settimana di Payton Pritchard prosegue tra successi e soddisfazioni dentro e fuori dal campo. Poco abituato a prendersi le prime pagine, il playmaker dei Celtics aveva fatto notizia qualche giorno fa per la firma sull'estensione contrattuale di 4 anni per 30 milioni di dollari e ora compare di nuovo nelle cronache per la eccellente prestazione sul campo dei Sixers. Nell'amichevole di preseason vinta per 112-101, Pritchard è stato grande protagonista. Partito dalla panchina, il numero 11 biancoverde ha segnato 17 punti in meno di 24 minuti giocati, a cui vanno aggiunti 3 assist e una palla rubata. In particolare, Pritchard è stato il trascinatore dei suoi nel decisivo strappo del 3° quarto, parziale in cui ha segnato 7 punti prendendosi 9 tiri complessivi. In un reparto guardie che dopo gli stravolgimenti del mercato estivo può contare solo su due certezze in Derrick White e Jrue Holiday, Pritchard si candida quindi come alternativa in uscita dalla panchina per le rotazioni di coach Mazzulla. Reduce da una stagione 2022-23 chiusa a 9,3 punti e 4,5 assist di media in 20,9 minuti giocati, l'ex Oregon, alla vigilia della quarta annata in NBA, potrebbe quindi ritagliarsi un ruolo importante all'interno di una squadra che punta senza esitazioni al titolo.