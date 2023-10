Sono passati ormai più di vent'anni dalle Finals in cui prima Allen Iverson aveva scioccato il mondo guidando i Sixers alla vittoria in trasferta in gara 1, e poi Shaquille O'Neal aveva fatto il vuoto mandando a referto 33 punti e 15,8 rimbalzi e trascinando i Lakers al titolo. Ora, i due, protagonisti anche di molte altre battaglie sui parquet della NBA, diventano finalmente compagni di squadra. In ballo non ci sono partite o anelli da conquistare, perché entrambi si sono ritirati da tempo, ma l'obiettivo che O'Neal e Iverson si trovano di fronte non è meno ambizioso. Reebok, noto marchio che ha avuto momenti di grande successo tra gli anni Ottanta e Novanta, ha deciso di puntare su di loro per provare a rilanciarsi nel settore del basket. I due, però, non avranno solo il ruolo di uomini immagine delle future campagne dell'azienda, bensì si cimenteranno in mansioni dirigenziali e operative. O'Neal è stato infatti nominato "Presidente di Reebok Basketball" mentre Iverson sarà il suo vice. Le due ex stelle NBA, in passato sono state legate a Reebok per diversi anni e avranno adesso il compito di riportare il marchio all'antica gloria. Tra O'Neal e Iverson c'è da sempre un rapporto di grande stima reciproca, tanto che l'ex Lakers e Magic ha inserito il collega e avversario tra i migliori dieci giocatori della storia. E se sul campo non ci sono dubbi che il duo avrebbe fatto sfracelli, la sfida che attende i due Hall of Famer dietro la scrivania ne metterà alla prova le capacità manageriali.