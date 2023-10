Il bottino personale di Jonathan Kuminga, a fine serata, dirà: 26 punti, 9/12 dal campo, 3/5 da tre, 3 rimbalzi e 3 assist. Non solo, l'ala degli Warriors sarà protagonista delle giocate decisive nel finale punto a punto, dominato dal numero 00 di Golden State, del tutto ingiocabile per le molte seconde linee in campo con la maglia dei Lakers. Prima, però, quando sul parquet c'erano le stelle di entrambe le squadre, Kuminga aveva dato spettacolo e messo in mostra tutto il suo spaventoso potenziale atletico. Partendo da dietro la linea dei tre punti sul lato destro del canestro, con il primo passo Kuminga lascia sul posto sia Anthony Davis che LeBron James, a dire il vero non esattamente in clima da battaglia, e non trova alcuna opposizione nella percorso verso il ferro. La schiacciata a due mani fa saltare in piedi la panchina di Golden State (e anche qualche tifoso avversario nelle prime file) e indirizza la serata da incorniciare per Kuminga. In vista di una stagione forse decisiva per il prosieguo della sua carriera, si tratta di una discreta iniezione di fiducia.