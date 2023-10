Per costruire una grande squadra di fantabasket non basta saper scegliere, ma bisogna anche capire chi non scegliere. In questa gallery vi suggeriamo 20 giocatori da evitare per la vostra squadra di NBA Fantasy, non perché siano cattivi giocatori (anzi, ci sono degli assoluti All-Star qui dentro) ma perché il loro valore nel gioco non rispecchia il costo per prenderli. Eccone una selezione

CLICCA QUI PER GIOCARE | NASCE NBA FANTASY | I 20 GIOCATORI DA PRENDERE | IL REGOLAMENTO COMPLETO | I 40 PIÙ COSTOSI