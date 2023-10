No Damian Lillard? No problem! No Jimmy Butler? No problem! In questa preseason, la risposta dei Miami Heat ai mancati colpi di mercato e agli acciacchi fisici è sempre la stessa: Tyler Herro. E Herro, reduce dall'infortunio alla mano che l'aveva tenuto fuori durante gli ultimi playoff e da un'estate in cui il suo nome è stato una presenza fissa nei rumors di mercato, risponde ancora una volta presente alla chiamata di coach Spoelstra. Nella notte, gli Heat hanno battuto i Grizzlies collezionando la seconda vittoria della loro preseason e la guardia ex Kentucky è stata grande protagonista. In assenza di Butler, indisponibile per un problema relativo a un'operazione ai denti, è stato Herro a prendere per mano la squadra: 30 punti con 11/19 dal campo e 4/7 da tre, oltre a 6 assist in poco più di 30 minuti giocati. Ottimi segnali per gli Heat, che erano in cerca di un giocatore che movimentasse la loro manovra offensiva, in grado di creare per sé e per i compagni e, dopo averlo inseguito per mesi sul mercato, potrebbero ora ritrovarselo già in casa.