In proiezione futura, l'NBA starebbe pensando di tornare al passato, almeno per quanto riguarda l'All Star Game. Ospite di "ESPN", infatti, il commissioner Adam Silver non ha escluso che la formula attualmente in uso per la partita delle stelle, che prevede i due capitani e una sorta di Draft per stabilire i roster delle squadre, venga modificata. "Forse potremmo vedere un ritorno a qualcosa di più tradizionale per quanto riguarda le squadre e il modo in cui vengono formate" ha dichiarato Silver. "Abbiamo adottato questa formula dei due capitani a decidere i compagni con cui giocare, ma è chiaro che storicamente sia sempre stato Eastern Conference contro Western Conference" ha poi ribadito il commissioner, "per cui è una possibilità che stiamo valutando". L'appuntamento è per il 18 febbraio prossimo a Indianapolis, quando, con una formula o con l'altra, le stelle della NBA scenderanno sul parquet della Gainbridge Fieldhouse.