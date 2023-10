A pochi giorni dall’inizio della regular season, coach Tyronn Lue ci ha tenuto a fare chiarezza quantomeno sulle sue intenzioni, dando due notizie in una. La prima: Terance Mann sarà il quinto titolare del quintetto base, risolvendo una delle questioni aperte del training camp degli L.A. Clippers e chiudendo i primi cinque al fianco di Russell Westbrook, Paul George, Kawhi Leonard e Ivica Zubac. Un quintetto "piccolo" e dinamico, in grado di alzare il ritmo ma allo stesso tempo di non andare in sofferenza dal punto di vista fisico, data comunque la presenza di cinque giocatori che portano fisicità. "Possiamo metterlo in marcatura su Steph Curry o Damian Lillard, giocatori del genere. Oppure se c’è bisogno possiamo metterlo su giocatori più alti come Lauri Markkanen. La sua versatilità nel marcare più ruoli è la cosa che ha più senso in questo momento" ha spiegato Lue. La seconda notizia, collegata alla prima, è che Lue ha anche commentato le voci di scambi che coinvolgono Mann da tempo, oggetto del desiderio dei Philadelphia 76ers nella trattativa per il passaggio di James Harden ai Clippers: "Amiamo T-Mann e T-Mann rimarrà qui. Non è una cosa che ci preoccupa: rimaniamo lontani dalle voci e dalle speculazioni. È bello essere desiderati, fidatevi di me". Di fatto quindi il coach lo ha tolto dal mercato e almeno per ora questa sembra essere anche l’idea del front office, che non si è spinta oltre l’offerta di una prima scelta al Draft, uno scambio di scelte e contratti per pareggiare quello di Harden, un pacchetto ritenuto però insoddisfacente da Philadelphia. La situazione rimarrà tale anche a dicembre o a gennaio? Solo i risultati di squadra dei Clippers e dei Sixers possono dircelo.