Metta World Peace predice il futuro di Wembanyama

L'hashtag se lo inventa lui, ed è tutto un programma: #headcoachmetta. Ambizioni da capo allenatore per l'ex campione NBA in maglia Lakers che però via social esprime le sue opinioni non sui gialloviola ma sui destini futuri dei San Antonio Spurs e soprattutto della loro nuova stella, Victor Wembanyama. Impressionato dalla preseason del francese, Metta World Peace si lancia in una serie di previsioni, tutte da dimostrare: "Gli Spurs quest'anno raggiungeranno la semifinale di conference a Ovest", dice (e non è previsione da poco, per una squadra reduce da una stagione chiusa con un record di 22-60). Il merito? Del rookie francese, ovviamente: "Wem(banyama) enterà nel secondo quintetto All-NBA", assicura Metta, e anzi: "Forse nel primo", aggiunge. Ma la previsione più clamorosa la tiene per ultima: "Potenzialmente può vincere dai 7 ai 10 titoli NBA prima che la sua carriera sia finita". Vorrebbe dire più di Michael Jordan. Quasi come Bill Russell. Non è cosa da poco...