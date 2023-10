Solitamente le riunioni "players’ only" avvengono molto più in là nella stagione, ma i Chicago Bulls sono già a quel punto dopo una sola partita. Il pesante ko subito in casa per mano degli Oklahoma City Thunder per 124-104 ha portato i giocatori della squadra di casa a discutere tra di loro di quanto accaduto, lasciando fuori lo staff tecnico guidato da coach Billy Donovan per parlarne senza interruzioni. "Stavano parlando quando sono arrivato e mi hanno chiesto di essere lasciati soli, cosa che ho fatto senza problemi. Ma non è stato un incontro aggressivo né c’erano persone che ribaltavano lo spogliatoio" ha detto l’allenatore dopo il match. Proprio Donovan nel corso della partita aveva avuto un’accesa discussione con Nikola Vucevic durante un timeout nel terzo quarto, episodio che entrambi hanno voluto minimizzare. "Sono cose che succedono quando ti fai prendere dal momento. Stiamo cercando di vincere e non mi piaceva quello che stava accadendo" ha spiegato il montenegrino. "Ho tutto il rispetto del mondo per Vooch" ha invece spiegato Donovan. "Non ha sbagliato a dire quello che pensava, ma bisogna trovare il modo di farlo galvalizzando e sollevando il gruppo. Ma non c’è stata alcuna mancanza di rispetto: solo frustrazione per come stavamo giocando, e non lo biasimo".