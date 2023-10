Convincente esordio in maglia Wizards per l'azzurro, lontano dai campi per un intero anno. Il n°88 degli Wizards è il migliore dei suoi in uscita dalla panchina, e la produzione offensiva è già di altissimo livello, grazie a percentuali immacolate sia dall'arco che dalla lunetta. Ma la difesa di Washington fa acqua da tutte le parti e concede 143 punti a Indiana

Danilo Gallinari non può festeggiare, perché una sconfitta è una sconfitta e suoi Wizards vengono travolti a Indianapolis (i 143 punti concessi da Washington a Indiana sono il massimo mai segnati dai Pacers in una gara di esordio stagionale, il quinto totale più alto di sempre). La difesa Wizards va rivista, ma le note positive per l'azzurro - alla prima gara "vera" in oltre un anno - non possono non essere sottolineate. Gallinari parte dalla panchina e dei quattro giocatori che prendono minutaggio consistente da parte di Wes Unseld Jr. è quello che resta in campo meno, solo 17 minuti. Ma con la media di quasi un punto al minuto, e ottime percentuali al tiro (4/7 dal campo, perfetto sia da tre con 2/2 che dalla lunetta con 6/6) Gallinari chiude con 16 punti e di fatto solo Kuzma (25) e Poole (18) segnano più di lui. Un bellissimo modo di farsi rivedere in NBA: in attesa che possa arrivare anche la prima vittoria.