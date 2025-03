Il legame tra Steph Curry e Davidson, in teoria spezzatosi nella primavera del 2009 con la decisione da parte del giocatore di rendersi eleggibile al Draft NBA dello stesso anno, è in realtà rimasto sempre solidissimo. Curry, non appena il calendario degli impegni lo permetteva, è stato spesso spettatore delle partite degli Wildcats e, poco prima di trionfare alle Finals del 2022, era anche tornato a essere uno studente, per quanto ovviamente non frequentante, completando con la laurea il percorso interrotto tredici anni prima per diventare giocatore professionista. E ora Steph tornerà per la terza volta in via ufficiale a far parte dell’ateneo, ricoprendo il ruolo di assistente General Manager e consulente sia della squadra maschile che di quella femminile, lavorando con Austin Buntz, con cui aveva già collaborato ad Under Armour.