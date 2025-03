Stagioni fino a qui deludenti per Minnesota e Phoenix, anche se i Wolves hanno in parte corretto il tiro nell'ultimo periodo con cinque vittorie in fila. Partendo da queste considerazioni Minnesota, prima della trade deadline dello scorso 6 febbraio, avrebbe tentato di convincere i Suns a scambiare Kevin Durant. "I vostri sogni di titolo sono lontani, vi conviene rinunciare a un nome - e un contratto pesante - per iniziare a ricostruire", l'idea che verosimilmente ha spinto i Wolves a provarci. L'affare non è però andato in porto, ma l'insider NBA Brian Windhorst è sicuro che un altro tentativo ancora più decisio arriverà in estate. Una leva per convincere KD sarebbe l'ottimo rapporto di quest'ultimo con Anthony Edwards, maturato ai Giochi di Parigi. Più complicato sarà convincere Phoenix, anche perché Minnesota non vuole mettere troppo sul piatto per restare competitiva al massimo livello. Il prossimo 29 settembre Durant compirà 37 anni, e se lo si prende lo si fa per provare a vincere subito.