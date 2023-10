Si è detto (e ridetto) che era dai tempi di LeBron James nel 2003 che un debutto in NBA non fosse così atteso. Lo testimoniano i 18.947 spettatori del Frost Bank Center di San Antonio (tutto esaurito), ognuno dei quali - in media - si è dovuto separare da 250 dollari circa per poter assistere alla prima in maglia Spurs di Victor Wembanyama (ma le prime file costavano parecchie migliaia di dollari). San Antonio ha perso (119-126), annichilita dal talento di Luka Doncic, ed essendo il basket uno sport di squadra questa dovrebbe essere la prima cosa da tenere in conto. "La serata sarebbe stata perfetta con una vittoria", ha commentato infatti il francese a sirena finale suonata. Con una vittoria e, magari, con qualche fallo in meno, perché Wembanyama ha raccolto il suo quarto fallo già all'inizio del terzo quarto e il quinto dopo 26 secondi dal via dell'ultima frazione. Risultato: il n°1 degli Spurs ha visto dalla panchina larghi tratti della gara, restando sul parquet solo 23 minuti. Ma dalla stoppata su Kyrie Irving nel primo possesso difensivo della sua carriera NBA fino a tutto quello che ha fatto vedere nel rush finale, una volta rientrato in campo per disputare i minuti finali della partita (9 dei suoi 15 punti sono arrivati qui), ce n'è abbastanza per essere più che soddisfatti, e considerare comunque positiva la prima di Wembanyama in NBA (chiusa con 6/9 al tiro e 2 assist, cifre identiche al debutto di Tim Duncan nel 1997). "Gli ultimi 7 minuti hanno mostrato tutta la sua maturità - ha detto Gregg Popovich - perché non c'è niente di più duro per un giocatore di non riuscire mai a trovare ritmo per via dei problemi di falli. Considerato tutto questo, credo abbia disputato un'ottima partita", ha concluso il suo allenatore.