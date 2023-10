Non giocava dal 2 gennaio ma ora che è tornato finalmente in campo l'ex n°1 al Draft non ci ha messo molto a riprendersi i riflettori e le prime posizioni nelle top 10 degli highlight NBA. Come dimostrato dal gesto "barbaro" contro il miglior difensore NBA in carica

Una vittoria esterna su un campo difficile come quello di Memphis. Una produzione da protagonista (23 punti - di cui 12 segnati nell'ultimo quarto - e 7 rimbalzi). Ben 32 minuti in campo, forse il dato che fa sorridere di più il front office dei Pelicans. Il ritorno in campo di Zion Williamson sembra avere solo luci e nessuna ombra, anche se lui nel post-partita si dimostra il primo critico di se stesso: "Mi ci vorranno un paio di gare prima di tornare ad avere il ritmo partita. Non importa quanto lavoro duro in palestra o in allemamento: non c'è niente come una vera partita NBA". Ma quel che si è visto nei 32 minuti in campo fa già "salivare" i tifosi della Lousiana, esplosi letteralmente sulla giocata più spettacolare del loro n°1: una schiacciata in testa niente meno che al miglior difensore NBA in carica, Jaren Jackson Jr., uno degli stoppatori più temibili di tutta la lega. Una giocata che vale come avvertimento: Zion Williamson è tornato.