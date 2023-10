Torna NBA 360: stanotte la diretta basket è su Sky

L’esperimento dura già da qualche stagione ed è stato apprezzatissimo non più tardi dello scorso aprile per l’ultimo giorno della regular season. Ora siamo alla quarta notte di stagione regolare dell’annata 2023-24, ma le 11 partite di stanotte rappresentano un’opportunità troppo ghiotta per fare nottata e godersele tutte in contemporanea. Dall’1.00 alle 4.00 di questa notte infatti su Sky Sport NBA (canale 209 e in streaming su NOW) trovate "NBA 360", la versione cestistica di diretta gol con commento originale in inglese. Sette campi collegati sulla costa Est con alcune sfide assolutamente imperdibili, dalla prima trasferta dei campioni in carica dei Denver Nuggets impegnati a Memphis (ore 1.00) alla riedizione della finale della Eastern Conference tra Boston e Miami (ore 1.30); dalla sfida tra due squadre intriganti come Cleveland e Oklahoma City (ore 1.30) alla seconda gara in carriera di Victor Wembanyama contro i giovanissimi Houston Rockets nel derby texano (ore 2.00). E non finisce qui, con altri tre campi a cui collegarsi per non perdersi niente della nottata NBA e la sfida tra gli Orlando Magic e i Portland Trail Blazers a partire dalle 4.00 sempre su Sky Sport NBA con commento originale. Una nottata per veri "NBA addicted": ecco il programma completo.