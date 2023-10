Nel 2018 Jimmy Butler ha aiutato i Minnesota Timberwolves a tornare ai playoff dopo una lunghissima assenza di ben 13 stagioni, guidandoli a una regular season da 47 vittorie e uno "spareggio playoff" contro i Denver Nuggets all'ultima gara di regular season. Ma da quel momento in poi il suo rapporto con il pubblico di Minneapolis è inevitabilmente degenerato, complice anche la tumultuosa richiesta di essere ceduto della stagione successiva che ha creato più di un grattacapo alla franchigia. Dal giorno del suo addio Butler ha disputato solamente due partite sul campo di Minneapolis, entrambe con la maglia di Miami ed entrambe coincise con una sconfitta per i suoi Heat contro i Timberwolves, ma sopratutto ha saltato le ultime quattro partite contro Karl-Anthony Towns (con il quale non ha un bel rapporto) e compagni — di cui le ultime due a Minneapolis. Presente a bordocampo ma in borghese per evitargli un back-to-back dopo aver perso a Boston, Butler ha assistito dalla panchina alla seconda sconfitta in fila dei suoi, battuti nettamente dai Timberwolves alla prima gara stagionale davanti al proprio pubblico. E con la squadra di casa avanti di 23 lunghezze a meno di due minuti dalla fine, i tifosi dei T’Wolves hanno colto l’occasione per mandare un messaggio al mai amato ex, cantando "Where is Jimmy?" in maniera ironica. In maniera altrettanto ironica allora Butler prima ha applaudito il suo ex pubblico e poi si è alzato mandando baci in tutte le direzioni e salutando come se lo stessero acclamando, mettendosi poi a ridere con Kevin Love lì di fianco. Una risposta a tono per un coro tutto sommato nei limiti del consentito: anche questo è il mondo della NBA.