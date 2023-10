Alla sua seconda partita con i Philadelphia 76ers, coach Nick Nurse ha affrontato per la prima volta i Toronto Raptors da avversario, venendo accolto dagli applausi dei suoi ex tifosi canadesi. L’accoglienza di Scottie Barnes è stata però molto meno calorosa: "Non ho parlato con lui e non ho guardato molto dalla sua parte, ero concentrato sulla partita. Immagino sia stato bello rivederlo"

Quella di questa notte non è stata certamente una partita come le altre per Nick Nurse. Dopo dieci anni passati in Canada, prima come assistente e poi come capo allenatore dei Toronto Raptors e della nazionale canadese, il nuovo coach dei Philadelphia 76ers è tornato per la prima volta da avversario a Toronto, raccogliendo la prima vittoria con la sua nuova squadra. "Forse non ero pronto per tornare così velocemente, mi è sembra tutto molto più strano rispetto a quanto pensassi" ha detto l'allenatore campione NBA nel 2019 e premiato come Coach dell’Anno nel 2020. "So che a questo livello tutto viene esagerato, ho già lasciato squadre e sono tornato ad allenare da avversario molte volte nella mia carriera. Ma come dico sempre i miei figli sono nati qui e hanno passaporto canadese. Le persone di questa città mi hanno trattato sempre in maniera incredibile, perciò sicuramente questa partita è stata diversa".