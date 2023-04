L'allenatore che alla guida dei Raptors ha conquistato il titolo NBA del 2019 e che siede sulla panchina di Toronto da 10 anni - prima come assistente e ora come guida dello staff tecnico - ha spiegato in conferenza stampa che a fine stagione avrà bisogno di fermarsi e ragionare su quello che dovrà fare nei prossimi mesi. Anche eventualmente lasciare il suo ruolo e cercare nuovi stimoli

Dopo 10 anni passati sulla panchina dei Raptors tra il ruolo di assistente e di capo allenatore, Nick Nurse ha spiegato che si prenderà qualche settimana per vedere quale può essere la migliore opzione per il suo futuro al termine di una regular season definita “difficile sotto tanti punti di vista”. I Raptors infatti non sono riusciti a esprimere la pallacanestro sperata, spuntati e non in grado di tenere testa alle grandi squadre playoff della Eastern Conference. “Prima di tutto abbiamo avuto un bel po’ di infortuni importanti, mentre poi a pesare sono state le voci di mercato di febbraio: 999 rumors tutti su di noi, ma anche se non c’era nulla di fondato inevitabilmente hanno avuto un impatto su di noi. Per questo, dopo una stagione del genere, dobbiamo valutare tutto - anche sotto l’aspetto personale - quello che è successo”, chiosa lasciando intendere che potrebbe andare via.