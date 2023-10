Era dalla stagione 2016-17, la prima dopo il doloroso abbandono da parte di Kevin Durant, che i Thunder non iniziavano la regular season con due vittorie di fila. I successi ottenuti contro Bulls e Cavaliers hanno lanciato Oklahoma City, che già si presentava ai nastri di partenza della nuova annata con ambizioni importanti, facendo inoltre intravedere ampi margini di crescita per il nucleo giovane allenato da coach Mark Daigneault. Ora, però, arriva il primo vero test del 2023-24: lo scontro con i campioni in carica. Anche Denver è partita con un perentorio 2-0, dando l'impressione di non aver affatto smarrito quella continuità di gioco che poco più di quattro mesi fa aveva caratterizzato la loro cavalcata verso il primo titolo nella storia della franchigia. C'è grande attesa e curiosità per vedere all'opera il rookie Chet Holmgren, reduce da una strepitosa prestazione contro Cleveland (16 punti, 13 rimbalzi e 7 stoppate), che se la dovrà vedere contro il due volte MVP e miglior giocatore delle ultime Finals, Nikola Jokic. Gli spunti d'interesse, però, non si fermano certo alla sfida tra i due lunghi, perché anche il duello tra Jamal Murray e Shai Gilgeous-Alexander promette spettacolo, così come il confronto tra i tanti giocatori in forte ascesa che vestono la maglia dei Thunder e veterani ormai navigati come Kentavious Caldwell-Pope e Aaron Gordon. E se è forse troppo presto per considerare Oklahoma City come una vera e propria sfidante al titolo, di certo la partita di stasera rappresenta una prima occasione per misurarsi con l'eccellenza NBA. Insomma, una partita da non perdere, anche perché in prima serata: diretta dalle 20.30 su Sky Sport NBA e in streaming su NOW con commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina.