La notizia era attesa e ora ha trovato l'ufficialità: Cooper Flagg, la grande promessa del basket americano in uscita dall'high school, nel 2024 giocherà a Duke. Per Flagg, considerato quasi unanimemente come la probabile prima scelta al Draft del 2025, l'esperienza al college dovrebbe essere il trampolino ideale per il salto verso la NBA

I pochi appassionati che ancora ignoravano il nome di Cooper Flagg hanno fatto conoscenza con la grande promessa del basket a stelle e strisce la scorsa estate, nella leggendaria cornice del Rucker Park di New York. Lì, il sedicenne originario del Maine, aveva dato spettacolo all'interno dello "SLAM Summer Classic", torneo estivo organizzato dall'omonima, celebre rivista americana. E proprio dalle pagine della stessa rivista il gioiellino ora in forza alla Montverde Academy, ha annunciato la sua prossima destinazione. Dopo aver anticipato di un anno, dal 2025 al 2024, il suo sbarco al college, infatti, a Flagg non rimaneva che l'imbarazzo della scelta: tutti gli atenei del paese, e in particolare quelli dalla consolidata tradizione cestistica, l'avrebbero accolto più che volentieri. Nella corsa per accaparrarsi quella che molti pronosticano come la prima scelta al Draft 2025, come è spesso accaduto negli ultimi anni, a spuntarla è stata Duke. I Blue Devils, che si preparano alla loro seconda stagione dopo l'addio del grande patriarca Mike Krzyzewski, dall'anno prossimo potranno quindi godersi qualche mese con una nuova potenziale stella a esaltare il pubblico del Cameron Indoor Stadium. Difficile che Flagg, ala che in piena età della crescita (compirà 17 anni il prossimo dicembre) svetta già oltre i 2 metri d'altezza e ha doti atletiche sensazionali, si trattenga più dello stretto necessario al college. Il suo futuro, salvo clamorosi intoppi, lo porterà infatti a entrare in NBA già dal 2025. D'altronde il ragazzo, che ha giocato (e vinto) i Mondiali Under 17 quando aveva solo 15 anni, sembra proprio andare di fretta.