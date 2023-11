Linea da tre lontana: a Denver campo ridipinto

Il nuovo parquet specifico per l’In-Season Tournament ha creato un piccolo contrattempo a Denver. La linea del tiro da tre punti infatti era stata disegnata troppo lontana rispetto ai 23 piedi e 9 pollici previsti dal regolamento, come si sono accorti i giocatori durante lo shootaround. Gli addetti hanno quindi dovuto ridipingere il campo a tempo record in vista della partita

Il primo ad accorgersi che c’era qualcosa di sbagliato è stato Grant Williams dei Dallas Mavericks: "Ho detto subito: 'È impossibile che la linea sia così lontana dal canestro'. Tutti i tiri mi finivano corti". E aveva effettivamente ragione: il nuovo campo dei Denver Nuggets per l’In Season Tournament, con un blu acceso attorno a una fascia centrale gialla, era stato disegnato male, con la linea dei tre punti ben più lontana rispetto ai 23 piedi e 9 pollici (7,25 metri) previsti dal regolamento. Gli addetti ai lavori, dopo essersi accorti dell’errore, sono riusciti a tempo di record a ridipingere la linea alla distanza giusta nelle ore tra lo shootaround mattutino e il riscaldamento pre-partita, e per fortuna la vernice si è asciugata in tempo ("Altrimenti avrebbero lasciato le impronte su tutto il parquet" ha scherzato coach Michael Malone). Williams ha aggiunto che "si vedeva che la linea era stata aggiunta da poco, ma riusciremo a farlo funzionare comunque. A volte le imperfezioni ti costringono ad adattarti", ma in campo le due squadre non sono sembrate disturbate dalla modifica dell’ultimo minuto, con i padroni di casa che hanno tirato 13/30 dall’arco (43.3%) e gli ospiti altrettanto precisi con 17/42 (40.5%), in una sfida vinta dai campioni in carica che si sono portati subito in testa nel gruppo B del nuovissimo In Season Tournament.