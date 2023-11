C’è Wembanyama su Sky: Raptors-Spurs alle 21.30

Con ogni probabilità, tra dieci o vent’anni ci ricorderemo della partita di Victor Wembanyama contro i Phoenix Suns come il primo grande momento della sua carriera NBA. Segnare 38 punti contro una contender per il titolo realizzando tutti i canestri decisivi nel finale di gara ha rappresentato il "coming out party" della prima scelta assoluta dell’ultimo Draft, che ha impiegato appena cinque partite per diventare un giocatore già dominante. Dopo l’exploit in Arizona, il "Wemby Show" torna a casa per una nuova sfida — questa volta in primetime europeo. Gli ospiti di serata sono i Toronto Raptors di Pascal Siakam e Scottie Barnes, partiti in maniera interlocutoria (2 vittorie e 4 sconfitte, attualmente 12esimi a Est) ma comunque pericolosi e soprattutto capaci di pareggiare la lunghezza del quintetto base dei nero-argento. Un quintetto che dovrà inevitabilmente essere modificato: Devin Vassell infatti si è infortunato all’inguine nel primo tempo dell’ultima partita contro i Suns e non sarà della partita, lasciando spazio al possibile reinserimento di Tre Jones (playmaker titolare lo scorso anno) oppure di una riserva più perimetrale come Cedi Osman, Doug McDermott o Devonte’ Graham per aprire il campo a Wembanyama. Gli occhi di tutti, in ogni caso, saranno sul numero 1 degli Spurs: cosa sarà in grado di inventarsi questa volta per lasciarci a bocca aperta? Potrete scoprirlo a partire dalle 21.30 in diretta su Sky Sport NBA e in streaming su NOW con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina per il classico appuntamento con gli NBA Sundays.