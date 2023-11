Nel corso della partita contro Atlanta CJ McCollum dei New Orleans Pelicans ha riportato uno pneumotorace, la seconda volta che gli capita dopo aver già subito il collasso di un polmone nel dicembre del 2021. I tempi di recupero non sono ancora definiti, ma McCollum — vedendo la foto utilizzata da un account per riportare la notizia del suo infortunio — ci ha scherzato sui social

C’è un altro problema fisico con cui dovranno fare i conti i New Orleans Pelicans. Nel corso della partita persa contro gli Atlanta Hawks, CJ McCollum ha riportato un piccolo pneumotorace al polmone destro, la seconda volta che gli succede in carriera di avere il collasso di un polmone. Quella precedente era accaduta nel dicembre del 2021 quando era ancora ai Portland Trail Blazers, saltando 18 partite per quel problema prima di tornare a metà gennaio ed essere scambiato a New Orleans tre settimane dopo. A rivelare il problema è stata una radiografia a cui si è sottoposto domenica mattina, anche se serviranno ulteriori esami nelle prossime 48 ore per determinare i tempi di recupero della guardia. Un altro bel problema per i Pelicans, che hanno appena ritrovato Brandon Ingram dopo tre gare saltate per una tendinite al ginocchio destro ma non hanno ancora visto in campo Jose Alvarado, Naji Marshall e Trey Murphy, ritrovandosi con una rotazione ridotta nonostante il buonissimo inizio da 4 vittorie e 2 sconfitte.