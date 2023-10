Dal 2013 fino al febbraio 2022 Damian Lillard e C.J. McCollum sono stati le assolute superstar dei Portland Trail Blazers. Il primo ad andarsene (a New Orleans) è stato McCollum ma ora anche Lillard ha detto addio all'Oregon per finire in Wisconsin. Milwaukee sarà la sua prossima destinazione, non Miami - come avrebbe tanto voluto il n°0 ex Blazers. Ma proprio l'ex "gemello" a Portland C.J. McCollum ha voluto dire la sua sul futuro del suo ex compagno: "Forse le cose non sono andate né come voleva Dame né come volevano i Blazers ma alla fine penso che entrambe le parti abbiano avuto quello che volevano no? Dame è finito a una contender [i Bucks], Portland ha ottenuto tanti asset futuri per costruire attorno al proprio nucleo di giovani". Ma le parole più interessanti di McCollum riguardano il destino di Lillard: "Voleva andare a Miami, e sono certo che sarebbe stata un'ottima situazione; forse però Milwaukee è uno scenario ancora migliore per lui in ottica di ambizioni di titolo NBA. Non voglio mancare di rispetto a Jimmy [Butler] o a Bam [Adebayo], e tanto meno all'organizzazione o al roster degli Heat, ma Giannis è diverso.