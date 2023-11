Colpo nelle parti basse: Draymond si lamenta su IG

La visita dei Golden State Warriors sul campo dei Cleveland Cavaliers fa sempre tornare alla memoria le epiche quattro finali consecutive disputate tra il 2015 e il 2018 tra le due franchigie, un unicum nella storia della NBA. Una rivalità che nonostante i tanti cambiamenti all’interno dei Cavs non si è del tutto sopita, anche se negli ultimi anni era stata a senso unico: per ritrovare un altro successo di Cleveland su Golden State prima di stanotte infatti bisogna risalire al Natale del 2016, quasi sette anni fa, quando un super canestro di Kyrie Irving mise fine a una splendida edizione della partita di cartello del Christmas Day tra le due squadre. Per Draymond Green però il campo di Cleveland evoca anche cattivi ricordi, come il colpo nelle parti basse di LeBron James in gara-4 delle Finals del 2016 che lo costrinse a saltare la partita successiva per squalifica, dando il via alla storica rimonta da 1-3 dei Cavs poi vincenti in gara-7.