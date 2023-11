Attesissimo al tempo (in uscita da Lousiana State) come è atteso oggi il fenomeno francese degli Spurs, Shaquille O'Neal scese in campo a Orlando in un derby della Florida passato alla storia, la prima partita di una carriera straordinaria. Per lui 12 punti ma ben 18 rimbalzi e 3 stoppate: ovviamente con una vittoria

Non fu un derby della Florida come gli altri. C'erano di fronte i Miami Heat, ma negli Orlando Magic, quel 6 novembre 1992, debuttava uno dei prospetti di college più attesi degli ultimi anni, Shaquille O'Neal, da Lousiana State University. Una scelta (discutibile) lo aveva privato dell'ultimo posto nel Dream Team di Barcellona '92 (dove USA Basketball scelse di portare Christian Laettner, di Duke), ma fin dalla prima partita nella lega la carriera di Shaq avrebbe oscurato quella dell'ex Blue Devil. E non solo: lo avrebbe consacrato come uno dei più grandi centri che il gioco abbia mai prodotto, l'erede naturale - dopo il suo passaggio ai Lakers - di quella tradizione di big men in gialloviola che aveva già visto Mikan, Chamberlain e Kareem Abdul-Jabbar. Un debutto vittorioso, quello del 6 novembre 1992: con solo 8 tiri presi, di cui 4 segnati, per 12 punti ma ben 18 rimbalzi (di cui 5 in attacco) e 3 stoppate. Oggi la novità NBA per eccellenza risponde al nome di Victor Wembanyama, e proprio il francese degli Spurs è diventato la prima scelta assoluta del Draft dai tempi di Shaq a mettere a referto da rookie più di 100 punti, 40 rimbalzi e 15 stoppate nelle prime sei gare stagionali.