Quando all'inizio del secondo quarto della gara (vinta) contro i Chicago Bulls Jamal Murray ha chiesto di essere sostituito alla sua panchina, una nuvola nera si è addensata sopra i destini dei Denver Nuggets. Presa immediatamente la via degli spogliatoi, Murray non è più rientrato in campo e coach Michael Malone - che stanotte ha dovuto fare a meno della sua guardia titolare nella vittoria contro i Pelicans - ha fatto sapere che l'infortunio (un irrigidimento del bicipite femorale destro) terrà probabilmente fuori dal campo il n°27 dei campioni NBA per qualche tempo. "È un tipo di infortunio che preoccupa sempre, perché può farsi sentire a lungo: dovremo essere intelligenti nel gestire il suo ritorno in campo", ha detto l'allenatore di Denver. Difficilissimo, quindi, pensare di vedere Murray in campo nella prossima gara dei Nuggets, attesi a uno scontro diretto a Ovest già di una certa importanza contro i Golden State Warriors: "Non si tratta di un infortunio che si risolve con una o due gare di riposo", ha detto Malone. "Continueremo a confrontarci con i dottori ma immagino si tratti di qualcosa di più lungo di quanto sperassi. Dobbiamo mettere la cosa in prospettiva ed essere sicuri che sia completamente guarito prima di ritrovarlo in campo, perché se si soffre una ricaduto con questo tipo di infortunio, poi finisce per peggiorare - ed è esattamente quello che non vogliamo che succeda".