L'appuntamento di Parigi 2024 per le prossime Olimpiadi è già segnato da molte superstar in rosso sul proprio calendario. C'è da vendicare il 4° posto (giù dal podio) agli ultimi Mondiali, e a credere alle varie dichiarazioni sarà una sorta di "ultimo ballo" in nazionale per LeBron James, Kevin Durant e altri. Di sicuro lo sarà per Steve Kerr, che allenerà Team USA alla caccia dell'oro olimpico ma che poi ha già deciso di abbandonare la guida tecnica della nazionale USA. "Si tratta di un ciclo di due anni: Mondiali e Olimpiadi, come ha fatto Popovich prima di me. Così farò anch'io, e poi passerò il testimone. Penso sia giusto, e in più è un incarico molto impegnativo. Aveva senso per un allenatore [di college, ndr] come Mike Krzyzewski restare di più, ma non per me". Kerr da assistente allenatore, proprio di Popovich, ha già allenato sia un Mondiale (nel 2019, con un 7° posto) che un'Olimpiade (vinta, nel 2021 a Tokyo) e ora vorrà portare la quinta medaglia d'oro consecutiva a USA Basketball. Tra i favoriti alla sua successione, in vista dei Mondiali 2027 in Qatar e delle Olimpiadi 2028 a Los Angeles, potrebbe esserci quell'Erik Spoelstra attualmente sulla panchina di Team USA da assistente.