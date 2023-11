All’interno della NBPA, l’Associazione Giocatori della NBA, ci sarà una nuova figura di riferimento . Con una notizia a sorpresa anticipata da The Athletic e ESPN, e poi confermata dall’associazione stessa, Andre Iguodala è diventato il nuovo direttore esecutivo della NBPA, prendendo il posto di Tamika Tremaglio , assunta solamente nel gennaio del 2022 e determinante per la buona riuscita del contratto collettivo firmato lo scorso aprile fino alla stagione 2029-30. Sul ribaltone ci sono notizie contrastanti: ESPN parla di " discussioni di un possibile addio di Tremaglio appena dopo la firma del CBA ", mentre The Athletic, secondo quanto scritto da Joe Vardon, scrive che " persone vicine a Tremaglio non avevano idea che questo cambiamento stesse arrivando : lei stessa stava discutendo piani per partecipare alle Olimpiadi di Parigi come executive director della NBPA non più tardi di mercoledì pomeriggio, oltre alle visite previste alle squadre in giro per la lega". Nel comunicato diramato dalla NBPA lei stessa dice di essere "estremamente orgogliosa di quello che abbiamo raggiunto insieme negli ultimi due anni e nelle contrattazioni per il contratto collettivo" e che è " pronta a voltare pagina e esplorare nuove opportunità ".

Il ruolo di Iguodala e le parole di McCollum

Anche sul ruolo di Iguodala ci sono notizie contrastanti. ESPN parla di ruolo "provvisorio", con la possibilità che diventi permanente dopo una ricerca formale ancora da cominciare, mentre per The Athletic il posto è definitivamente suo, forte non solo della sua lunghissima esperienza in NBA appena conclusa e del ruolo di vice-presidente della NBPA sin dal 2015 (creando un rapporto lavorativo con il precedente capo dell’associazione, Michele Roberts, dimissionaria nel settembre del 2021), ma anche degli investimenti fuori dal campo (gestendo un fondo da oltre 200 milioni di dollari) e del suo rapporto stretto con il commissioner Adam Silver, con cui ha già collaborato nel 2020 per la realizzazione della bolla di Disney World durante il Covid-19. "Avere un ex giocatore come direttore esecutivo dell’unione è una proposta eccitante" ha commentato CJ McCollum, presidente dell’associazione e rappresentante dei giocatori in attività. "Sono onorato di prendere questo ruolo e servire i giocatori, che sono il cuore e anima della NBA" ha detto Iguodala. "Mi è stata data un’opportunità unica di sfruttare tutto quello che ho imparato nel corso della mia carriera per creare un’unione ancora più forte e influente per l’attuale e le prossime generazioni di giocatori. Sono elettrizzato di lavorare al fianco di un Comitato Esecutivo estremamente coinvolto per guidare la fratellanza verso il prossimo passo di avanzamento e sviluppo".